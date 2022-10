Autônoma descobre registro como presidente da República na carteira de trabalho digital

Moradora de Blumenau , no Vale do Itajaí, ela relata que está registrada como presidente em um contrato de 2014 onde deveria constar que atuou como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ela crê que houve um preenchimento indevido pelo empregador, que no documento segue sendo a Alesc.

“Engraçado e assustador. Perdi minha carteira física. Baixei a on-line e fui ver o vínculo e estava lá. Claramente não fui presidente”, brinca.

“Se eu mostrasse, ninguém ia acreditar em mim. Iriam achar que sou uma fraude, que estou ludibriando. Hoje pode ser comigo em relação ao cargo, mas sim futuramente com outras pessoas com datas ou outras informações. Pode prejudicar benefícios e aposentadoria”, completou.

Por meio da assessoria de imprensa, o setor de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina informou ter conhecimento do caso e explicou ter se tratado de um erro no cadastramento da funcionária na época. O departamento deve fazer a correção.

Ressaltou ainda que no caso da carteira digital, desde setembro de 2019, as informações são feitas com base nos dados do eSocial, que por sua vez é alimentado com os contatos de trabalho em vigor.

“É importante destacar que os vínculos anteriores a 24/09/2019 somente aparecem nas anotações da CTPS digital, caso o empregador tenha efetuado a transmissão das informações por meio da GFIP, haja vista a Carteira de Trabalho Digital, apenas a título de informação ao empregado, reflete as informações históricas do CNIS, mesmo não sendo informações da própria Carteira de Trabalho Digital”, detalha.

Sobre a alteração e notificação dos dados claramente preenchidos com equívoco na versão digital, cabe ao empregador e, em segundo caso, ao funcionário.

“Nos casos em que for identificada a necessidade de ajustes, será necessário que a própria empresa realize a retificação da informação que foi lançada de forma equivocada. Nos casos em que o cidadão não localize mais a empresa, poderá solicitar ao INSS a alteração do CNIS, que automaticamente atualizará a CTPS Digital, mas isso não significa que houve anotação em Carteira de Trabalho para os vínculos anteriores a 24/09/2019”.

Ou seja, o Ministério ressalta a necessidade de se manter a carteira física, apesar da digital, para prestar as informações em caso de necessidade de justificar vínculo ao requerer benefícios previdenciários.