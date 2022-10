BBB 23 já rende fortuna milionária antes mesmo de começar; veja os números

O ‘Big Brother Brasil 23’ ainda nem começou, mas já entrou para a história. Isso porque a edição do reality show, do ano que vem, já é considerada a mais lucrativa de todos os tempos. Faltando cerca de três meses para a estreia, o programa já conta com 13 marcas de anunciantes, o que rendeu uma arrecadação de mais de R$ 800 milhões. O número ainda pode bater a marca de R$ 1 bilhão, antes de janeiro, caso todos os espaços sejam vendidos.

Entre as 13 marcas, três adquiriram a chamada ‘Cota Big’, a mais cara do programa. São elas: Americanas, Seara e Stone. As três já são figurinhas carimbadas no reality show da ‘TV Globo’. Cada uma delas teria pago em torno de R$ 105 milhões pelo espaço. As informações foram divulgadas pelo site ‘Notícias da TV’.

Ainda segundo o site, a rede de supermercados Carrefour voltará ao programa depois de 11 anos e teria pago um valor de R$ 29,5 milhões para estar entre os anunciantes. Outra novidade na edição de 2023 é o serviço de entrega de bebidas, Zé Delivery, que entrou com o montante de R$ 37,2 milhões para aparecer, durante os primeiros 50 dias do reality show, no top de segundos.

Visando lucrar ainda mais com os anunciantes, a emissora optou por dividir o espaço do top de segundos entre duas marcas. Com isso, depois dos primeiros 50 dias, quem entrará no espaço será a Chevrolet. O investimento feito pela empresa foi de cerca de R$ 37,7 milhões.

Além dessas, também aparecerão no ‘BBB 23’ as marcas: Heineken, P&G, Hypera Pharma, McDonald’s, Above, Quinto Andar e Ademicon.

As preparações para o ‘Big Brother Brasil 23’ estão a todo vapor. Na última quinta-feira (6), aconteceram dinâmicas com alguns grupos de candidatos à ‘Pipoca’. E esta colunista, que tem amigos espalhados por todos os cantos, descobriu alguns detalhes dos bastidores, entre eles, que Boninho não ficou nada satisfeito com o que viu por lá. Segundo fontes, o diretor teria se estressado e chegou a dar uma bronca daquelas, bem no estilo Boninho, nos inscritos.

O motivo para tanta ira é que uma das dinâmicas consistia em uma disputa entre as pessoas. No entanto, os candidatos as vagas do ‘BBB 23’ não estavam muito dispostos a embates e agressões, tentando sempre negociar e dialogar sobre a situação. O fato irritou o Big Boss, que deu a entender que na próxima edição do reality quer pessoas mais reativas e dispostas a se enfrentarem. Em determinado momento, Boninho teria até disparado um “vocês são péssimos” aos candidatos do programa. Eita…

A disposição da galera para executar as atividades propostas, só aconteceu depois que o diretor deu seu recado, com seu jeitão sincero e grosseiro. Mas o estresse já estava tomado e Boninho chegou a abandonar a dinâmica antes mesmo dela terminar. Ainda segundo soube esta colunista, toda a atividade foi gravada por câmeras e, além do marido de Ana Furtado, também estava no local um assistente de direção.

Fontes desta coluna contaram também que alguns participantes eram pessoas que já tentaram vagas em outras seleções de edições anteriores. Estes teriam sido reconhecidos pela própria produção do reality show. Mas, pelo visto, vão precisar de mais alguns anos de treinamento para entrarem na lista dos escolhidos pelo Big Boss… Enquanto isso, as dinâmicas para o ‘BBB 23’ acontecerão até o final de novembro.