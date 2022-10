“Caça Implacável” e “Halloween Ends” estrearam no Cine Araújo; confira

Nesta semana, o Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, está com dois novos filmes em cartaz. “Caça Implacável”, de Brian Goodman, Will Spann (Gerard Butler) investiga o submundo do crime de uma cidade enquanto escapa das autoridades em uma corrida contra o tempo para encontrar sua ex-mulher, Lisa (Jaimie Alexander), que desapareceu misteriosamente em um posto de gasolina.

Em “Halloween Ends”, quatro anos após os eventos de “Halloween Kills: O Terror Continua” (2021), Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) finalmente decide se libertar e abraçar a vida. No entanto, um assassinato local desencadeia uma cascata de violência e terror, forçando-a a enfrentar o mal que ela não pode controlar.

Além das estreias, “Adão Negro” está com pré-venda aberta, sendo que a pré-estreia será na quarta-feira, 19. O longa é estrelado por Dwayne Johnson e retrata a libertação do poderoso Adão Negro de sua tumba para lançar sua justiça cruel sob a Terra.

PROGRAMAÇÃO DE 13 A 18 DE OUTUBRO

SALA 01 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h15 e 20h30

SALA 01 (2D) – MORTE, MORTE, MORTE – DUBLADO

TERROR – 95 MIN – verificar classificação

Sab e Dom: 15h15

____________________________________

SALA 02 – (2D) – CAÇA IMPLACÁVEL – DUBLADO

AÇÃO – 95 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19:30 21:30

SALA 02 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h30

Sab e Dom: 15h30

____________________________________

SALA 03 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h, 19h15 e 21h30

SALA 03 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU– DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN- verificar classificação

Sab e Dom: 15h

____________________________________

SALA 04 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

Sab e Dom: 14h45

Diariamente: 17h, 19h15 e 21h30

____________________________________

SALA 05 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

Sab e Dom: 14h30

SALA 05 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h30 e 19h45

SALA 05 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – LEGENDADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

Diariamente: 22h

____________________________________

SALA 06 – (2D) – AMSTERDAM – DUBLADO

SUSPENSE – 134 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h

SALA 06 – (2D) – ÓRFÃ 2: A ORIGEM – DUBLADO

TERROR – 99 MIN- verificar classificação

Diariamente: 17h45

SALA 06 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h45

SALA 06 – (2D) – CAÇA IMPLACÁVEL – LEGENDADO

AÇÃO – 95 MIN- verificar classificação

Diariamente: 22h

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO