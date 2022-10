Cantor de pagode é morto com tiro na cabeça em São Paulo

O cantor Leandro Smile foi brutalmente assassinado no último sábado (22/10), após uma briga na cidade de Taboão da Serra (SP). Ele tinha 36 anos e foi atingido com um tiro na cabeça por um outro rapaz, identificado como Gabriel Barbosa de Abreu, de 23. O artista, do grupo de pagode Tô Na Boa, chegou a ser socorrido no local, mas não resistiu.

Segundo informações do site TV Prime, do iG, Leandro ouvia música com alguns amigos na rua, quando decidiu sair para urinar em um muro próximo. Gabriel não gostou e partiu para a briga, como registraram as câmeras de segurança do local. Após um terceiro homem entrar no meio para separar, Gabriel sacou uma arma e atirou contra o cantor. Leia a matéria completa no TV Foco.