Cássia Kis defende Bolsonaro nos bastidores da Globo: “Grande homem”

“É o assunto mais importante do nosso país nesse momento. Eu falei, sim, sobre política com algumas pessoas. Normal, não é? Vocês queriam que eu falasse o que? Sobre a Xuxa ou do show da Ivete?”, contou a atriz.

Cássia aproveitou para defender o Presidente e opinou que o chefe do executivo está passando por mudanças. “Ele mudou bastante. Hoje, ele é uma pessoa diferente. Ele está se transformando em um grande homem. Ele é um homem que está se transformando positivamente, só não vê quem não quer. Ele sabe e reconhece que falou muita bobagem, ele tem reconhecido isso, sobretudo porque a vida religiosa e espiritual dele está se transformando com muita força”, explicou. Católica, a atriz pontuou que Bolsonaro está cada vez mais próximo da igreja. “Há uma profecia de Nossa Senhora que diz que o Brasil terá um grande derramamento de sangue. Não sei se posso falar se estou esperançosa, mas sei que Bolsonaro tem encontrado a fé cristã. Ele está em transformação. Ainda não é um católico, mas está em transformação”, completou.