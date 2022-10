Chacina no interior do Acre: para vingar o filho, faccionado mata três

Um triplo homicídio foi registrado no bairro Leonardo Barbosa em abril de 2022, no município de Brasileia, no interior do Acre. As vítimas foram mortas por homens que invadiram a casa, fortemente armados, e executaram com dezenas de tiros de pistola calibre .380.

Após investigações, nesta semana o último envolvido foi preso e levado para uma das celas da delegacia de Brasileia, onde aguarda a decisão da justiça para ser transferido ao presídio estadual em Rio Branco. Ao todo, quatro pessoas foram presas e uma está foragida para o estado do Rio de Janeiro.

Entenda o caso

Durante as investigações da Polícia Civil, na delegacia de Brasileia, se tomou conhecimento que no início da noite, antes das mortes acontecerem, um jovem foi levado a força do bairro Leonardo Barbosa, por homens armados que chegaram em um veículo branco, afirmando serem policiais.

Após ser levado, o jovem não apareceu em nenhuma delegacia da região e, posteriormente, foi descoberto que o rapaz havia sido levado por integrantes de um grupo de organização criminosa para ser torturado, com objetivo de colher informações sobre as pessoas que integram outro grupo criminoso no mesmo bairro.

Diante disso, as diligências seguiram e os investigadores identificaram que o veículo utilizado no sequestro do jovem e os homens que o levaram, foram os mesmos que cometeram o triplo homicídio no bairro Leonardo Barbosa.

As investigações contaram com apoio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DRACO), Núcleo de Inteligência da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal. Com as investigações, foi concluído que o grupo de integrantes do Comando Vermelho se deslocaram de Rio Branco para Brasileia após o filho de um deles ter sido vítima de integrantes do B13.

O jovem que não tem ligação nenhuma com o crime, teve sua casa invadida por integrantes do B13, que na verdade estavam em busca do vizinho que morava na casa lado e ao adentrarem na casa do rapaz, o agrediram, amarraram e furtaram bens do local, fato esse que chegou ao conhecimento do pai, que se deslocou para Brasileia para ‘vingar’ o ocorrido, que culminou no triplo homicídio.