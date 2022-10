Champions League tem Real Madrid, Manchester City e PSG nesta terça; veja

Depois de dois empates com o Benfica, o PSG volta a ter seu trio de ataque à disposição – Messi volta a atuar na Champions após ficar fora do último jogo por problema físico, e Neymar retorna após cumprir suspensão no Francês. A classificação estará garantida em caso de vitória sobre o Maccabi Haifa, lanterna, mas o saldo de gols pode definir a briga com o time português na classificação. Verratti está suspenso, e Danilo Pereira, lesionado, segue fora.