Com grupo de comentaristas políticos, ContilNet faz cobertura ao vivo das Eleições

Neste domingo (2), a partir das 6h, o ContilNet vai iniciar uma cobertura completa de todo o processo eleitoral do primeiro turno das eleições 2022, com uma equipe de jornalistas e comentaristas políticos. Cada detalhe será acompanhado, desde os primeiros momentos da votação, até a comemoração dos candidatos.

O horário diferenciado das eleições no Acre vai possibilitar a divulgação do resultado das urnas ainda mais cedo. A equipe do ContilNet estará nas ruas fazendo a cobertura em tempo real.

É só clicar e acompanhar:

No estúdio da Sans Filmes, uma equipe de apresentadores e comentaristas políticos estarão ao vivo acompanhando a repercussão das notícias, os bastidores da política local e também nacional, desde a votação, apuração, até a comemoração dos candidatos e partidos.

SAIBA MAIS: ContilNet e SansFilmes farão transmissão ao vivo das Eleições e da apuração dos votos

O time de jornalistas do site vai acompanhar de perto a movimentação das urnas e da Justiça Eleitoral, proporcionado um serviço de orientação aos eleitores sobre o que pode e o que não pode, o que levar para a seção eleitoral e tudo o que o eleitor precisa saber, em tempo real nos canais de oficiais do ContilNet no Youtube, Facebook e Instagram.