ContilNet e SansFilmes farão transmissão ao vivo das Eleições e da apuração dos votos

No próximo domingo, 2 de outubro, ocorre o primeiro turno das eleições, e o ContilNet e a San Francisco Filmes estarão juntos para uma cobertura ao vivo e especial.

Durante todo o dia, à partir das 6 horas, quando se incia a votação no Acre, o time de jornalistas do site vai acompanhar de perto a movimentação das urnas e da Justiça Eleitoral, ao mesmo tempo em que serão levadas orientação aos eleitores sobre o que pode e o que não pode, o que levar para a seção eleitoral e tudo o que o eleitor precisa saber, tudo em tempo real nos canais de oficiais do ContilNet no Youtube, Facebook e Instagram, ao vivo.

À partir das 15 horas, quando encerram as votações, o leitor poderá acompanhar em a apuração e com a publicação de matérias com números assim que forem divulgados pelo TSE, e os resultados consolidados no final da apuração.

“Não diferente de tudo que tem sido feito até aqui pelo ContilNet, nas coberturas dos principais eventos do Acre, queremos entregar aos leitores e eleitores do nosso Estado a melhor cobertura das eleições de 2022, com informações em tempo real no site e nas nossas páginas nas redes sociais, além de transmissão ao vivo em parceira com a Sans Filmes, mostrando os bastidores de um dos dias mais importantes do ano, assim como a apuração dos votos e comentários de críticos da política acreana, que serão os nossos convidados especiais. Temos uma equipe comprometida com a missão de entregar a notícia com qualidade, precisão e fidedignidade”, destaca o editor-chefe do ContilNet, Everton Damasceno.

Nas eleições 2022, estão em disputa cinco cargos eletivos, que devem ser escolhidos nesta ordem:

– deputada ou deputado federal

– deputada ou deputado estadual ou distrital

– senadora ou senador

– governadora ou governador

– presidente da República.