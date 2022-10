Concursos públicos: eventos e aulas gratuitas deste sábado

Saiba como complementar seus estudos para concursos públicos neste sábado! A Agenda do Dia do Gran Cursos Online oferece aulas gratuitas e eventos para concursos todos os dias, de segunda a segunda.

Muitas provas de concursos públicos serão aplicadas amanhã (09/10)! Finalize a sua preparação com chave de ouro conferindo a programação de revisões para as seleções: MP MG Promotor, PC RO, PM RO, SEDF, Policia Penal MG Temporários e Rede Sarah.

Participe ainda das maratonas para os certames: TCE TO, TRT 8ª Região, Receita Federal, Senado Federal, PC GO e TRT 3ª Região!

Para saber quais eventos estão ao vivo AGORA, clique AQUI e acompanhe em tempo real todas as aulas do dia. Confira ao longo desta matéria a programação completa de hoje (08/10) . Navegue pelo índice abaixo:

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Matutino

As provas do Ministério Público de Minas Gerais para o cargo de Promotor serão aplicadas no dia 9 de outubro de 2022, de 9h às 13h. Revise os principais conhecimentos com as aulas gratuitas de hoje!

7h: Direito Financeiro com Valcir Spanholo

8h: Direito Administrativo com Renato Borelli

9h: Direito Constitucional com Aragonê Fernandes

10h: Direito Civil com Daniel Carnacchioni

11h: Criminologia com Mariana Barreiras

12h: Direito Eleitoral com Edson Costa

13h: Direito Processual Civil com Raquel Bueno

14h: Direito Tributário com Alessandro Spilborghs

15h: Direito Processual Coletivo com Marcelo Ribeiro

16h: Direito Material Coletivo com Marcelo Ribeiro

17h: Direito Processual Penal com Léo Castro

18h: Teoria Geral do MP com Larissa Luz

19h: Direito Penal com Fábio Roque

Assista aqui!

Revise os principais pontos de conteúdo para as provas de amanhã!

8h: Noções de Direito Constitucional com Gustavo Brígido

8h45: Noções de Informática com Fabrício Melo

9h30: Noções de Direito Penal com Érico Palazzo

10h15: Língua Portuguesa com Tereza Cavalcanti

11h: Noções de Direito Processual Penal com Geilza Diniz

11h45: Raciocínio Lógico com Diego Ribeiro

12h30: Noções de Direito Administrativo com Ana Paula Blazute

13h15: Noções de Estatística com Josimar Padilha

14h: Noções de Contabilidade com Egbert Buarque

14h45: História de Rondônia com Admilson Costa

15h30: Noções de Administração com Rafael Barbosa

16h15: Geografia de Rondônia com Júlio Santos

17h: Noções de Medicina Legal com Francisco Helmer

Assista aqui!

As provas do Concurso PM RO para o cargo de Oficial serão aplicadas amanhã! Revise os principais conhecimentos previstos em edital.

8h: Legislação Penal e Processual Penal Extravagante com Diego Fontes

8h45: Direito Processual Penal com Ismael Souto

9h30: Direito Penal com Ismael Souto

10h15: Direito Administrativo com Gustavo Scatolino

11h: Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar com Leandro Antunes

12h: História de Rondônia com Admilson Costa

12h45: Direito Constitucional com Weslei Machado

13h30: Geografia da Rondônia com Júlio Santos

Assista aqui!

As provas da Secretaria de Educação do Distrito Federal para os cargos de Orientador Educacional e Professor de Educação Básica serão aplicadas amanhã. Participe da programação essencial de revisão em matérias essenciais!

8h: Abertura com Rodrigo Calado e Gabriel Granjeiro

8h15: Legislação para todos os cargos com Carlinhos Costa

9h15: ECA com Patrícia Dreyer

9h45: LODF com Marcos Soares

10h45: Legislação para todos os cargos com William Dornela

11h15: Legislação com Fabiana Lagar

12h: Legislação essencial para todos os cargos com Leandro Gabriel

13h45: Atualidades com Rebecca Guimarães

14h30: Uso de Tecnologia na Educação e Informática Básica com Fabrício Melo

15h: Gramática e Texto com Elias Santana

16h: Direito Administrativo + LC 840/11 com Gustavo Scatolino

17h: Conhecimentos acerca do Distrito Federal com Reginaldo Veras

17h30: Temas educacionais e pedagógicos (somente para o cargo da carreira Magistério Público) com Leandro Gabriel

18h30: Específicos Atividades + Temas educacionais e pedagógicos (somente para o cargo da carreira Magistério Público) com Carlinhos Costa

19h: Específicos Atividades + Temas educacionais e pedagógicos (somente para o cargo da carreira Magistério Público) com William Dornela

19h45: Encerramento com Gabriel Granjeiro

Assista aqui!

As provas do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins serão aplicadas no dia 16 de outubro. Exercite os principais conhecimentos previstos em edital de acordo com o perfil da banca FGV.

8h: Direito Constitucional com Aragonê Fernandes

9h: Língua Portuguesa com Márcio Wesley

10h: Direito Administrativo com Ricardo Blanco

11h: Controle Externo com Ellen Verri

Assista aqui!

Revise os principais conhecimentos para o cargo de Agente de Segurança Penitenciário.

8h: Direito Processual Penal com Léo Castro

8h45: Legislação Especial com Diego Fontes

9h30: Direito Constitucional com Gustavo Brígido

10h15: Direitos Humanos com Thiago Medeiros

11h: Direito Penal com Érico Palazzo

11h45: Direito Administrativo com Ana Paula Blazute

12h30: Raciocínio Lógico Analítico com Josimar Padilha

13h15: Língua Portuguesa com Clation Natal

Assista aqui!

Pratique seus conhecimentos em noções de Direito Processual do Trabalho.

Horário: 8h

Assista aqui!

Exercite os conhecimentos básicos para Auditor e Analista!

Simulado: 8h às 13h – Inscreva-se e participe!

Correção ao vivo: 14h – Assista aqui!

Fique por dentro dos pontos mais importantes de conhecimentos específicos para a prova de amanhã!

9h: Produção de Refeições com Monique Neves

10h: Nutrição Clínica com Ana Salomon

Assista aqui!

Domine os principais tópicos de Inteligência com o professor Diego Fontes.

Horário: 9h

Assista aqui!

Complemente a sua preparação com as aulas gratuitas de hoje!

10h30: Conhecimentos específicos (parte 1)- Assista aqui!

15h: Conhecimentos específicos (parte 2) – Assista aqui!

Domine os pontos de conteúdo mais importantes para a aprovação! A aula de hoje terá como foco a matéria de Direito Eleitoral com o professor Weslei Machado.

Horário: 11h30

Assista aqui!

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Vespertino

Fique por dentro dos pontos mais importantes de conhecimentos específicos para a prova de amanhã!

13h: Neuropsicologia com Rejane Bernardes

14h: Psicologia do desenvolvimento e Teoria Piagetiana com Lorena Silva

Assista aqui!

Participe da resolução comentada de questões em matérias essenciais!

9h: Direito Administrativo com Gustavo Brígido – Assista aqui!

14h: Noções de Direito Processual do Trabalho com Fernanda Rocha – Assista aqui!

Concursos Públicos: agenda do dia de aulas – Materiais gratuitos

O Gran Cursos Online possui uma página de materiais gratuitos com diversos conteúdos elaborados pelos melhores especialistas em concursos públicos. Dentre eles, apostilas, e-books, editais verticalizados, questões, simulados, provas comentadas e muito mais.

Veja abaixo alguns links que podem ajudar na sua trajetória de preparação, de acordo com a programação de hoje da Agenda do Dia: