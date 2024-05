O infarto agudo do miocárdio é a principal causa de mortes no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que ocorram de 300 mil a 400 mil casos anuais no país. Além disso, a cada cinco a sete casos ocorre um óbito. Por isso é tão importante ter atenção com os sinais dados pelo coração.

Os sintomas iniciais podem variar de pessoa para pessoa e principalmente entre gênero. “Na maioria das vezes, começa com uma dor no peito de forte intensidade, que pode se irradiar para o pescoço ou braço esquerdo. Essa dor pode estar acompanhada por falta de ar e sudorese intensa”, explica a médica cardiologista Bruna Miliosse, do Hospital Icaraí. Diferentes sintomas de infarto entre homens e mulheres Em alguns casos, a apresentação clínica nas mulheres pode ser menos típica, aponta a especialista. Isso porque elas podem apresentar apenas falta de ar, mal estar, sudorese ou uma dor menos intensa. “Por isso é importante procurar auxílio logo que o indivíduo começar a se sentir mal, para que o médico possa avaliar adequadamente o quadro a tempo de se tomar as medidas necessárias para cada quadro”, alerta. Bruna reforça que procurar atendimento médico na unidade de saúde mais próxima é de extrema importância durante o quadro de infarto. Afinal, isso pode mudar a evolução da doença. Prevenção Porém, tão importante quanto o socorro rápido é a prevenção. Para prevenir o infarto, é preciso evitar doenças pré-existentes que aumentam o risco da condição aparecer. É o caso, por exemplo, de hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e colesterol alto no sangue. “Alguns hábitos, como o tabagismo, também aumentam esse risco. Portanto, pessoas com essas doenças ou hábitos têm maiores chances de infartar do que as demais”, adverte a cardiologista. Além disso, a médica recomenda ainda outros cuidados essenciais com a saúde. Isto é, adotar uma alimentação saudável evitando gorduras e sal em excesso, bem como adotar uma rotina de exercícios físicos e um estilo de vida equilibrado. Assim é possível prevenir episódios cardíacos como o infarto.