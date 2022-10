Confira a programação do Dia das Crianças no Cine Araújo

“Minions 2: A Origem de Gru”, “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda” e “Acampamento Intergaláctico” estão em cartaz para divertir as crianças

Para comemorar o Dia das Crianças, o Via Verde Shopping preparou uma programação especial para os pequenos e o cinema é uma opção que não pode ficar de fora. Para entreter o público infantil, “Minions 2: A Origem de Gru” e “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda” e o filme nacional “Acampamento Intergaláctico” estão em cartaz.

Em “Minions 2: A Origem de Gru”, o jovem Gru tenta entrar para um time de supervilões, mas a entrevista é desastrosa e ele e seus minions acabam fugindo do grupo de malfeitores. Já em “As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda”, Tad acidentalmente desencadeia uma maldição que põe em perigo a vida de seus amigos, ele parte em uma missão para revertê-la. Dois filmes com muita emoção para os pequenos.

O garoto Ronaldo acredita em extraterrestres e um meteorito que caiu do céu quando ele era criança é sua maior prova. Agora, ao lado da irmã Marina, ele tem a chance de desvendar os segredos do universo no “Acampamento Intergaláctico”.

Além disso, aos visitantes que pretendem ir ao shopping apenas para se divertir, confira a programação completa do Cine Araújo.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SALA 01 – (2D) – ORFÃ 2: A ORIGEM – DUBLADO

TERROR – 99 MIN – verificar classificação

QUA: 14h15

SALA 01 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

QUA: 16h15 e 19h

SALA 01 – (2D) – CAÇA IMPLACÁVEL – DUBLADO

AÇÃO – 95 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, QUA: 21h45

____________________________________

SALA 02 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

QUA: 13h15, 17h30 e 19h30

SALA 02 (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

QUA: 15h15 e 21h30

____________________________________

SALA 03 – (2D) – MORTE, MORTE, MORTE – DUBLADO

TERROR – 95 MIN – verificar classificação

QUA: 17h, 19h15 e 21h30

SALA 03 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

QUA: 15h

SALA 03 – (2D) – ACAMPAMENTO INTERGALÁCTICO – NACIONAL

COMÉDIA – 86 MIN – verificar classificação

QUA: 13h15

____________________________________

SALA 04 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

SALA 05 – (2D) – AS AVENTURAS DE TADEO E A TÁBUA DE ESMERALDA – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 89 MIN – verificar classificação

QUA: 14h e 16h

SALA 05 – (2D) – OS SUBURBANOS – NACIONAL

COMÉDIA – 86 MIN – verificar classificação

QUA: 18h

SALA 05 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

QUA: 19h45

SALA 05 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – LEGENDADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

QUA: 22h

____________________________________

SALA 06 – (2D) – OS SUBURBANOS – NACIONAL

COMÉDIA – 86 MIN – verificar classificação

QUA: 14h30

SALA 06 – (2D) – AMSTERDAM – DUBLADO

SUSPENSE – 134 MIN – verificar classificação

QUA: 16h15

SALA 06 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

QUA: 19h

SALA 06 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

QUA: 21h15

QUA: 13h e 15h

SALA 04 – (2D) – HALLOWEEN ENDS – DUBLADO

TERROR – 111 MIN – verificar classificação

QUA: 17h, 19h15 e 21h30

PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO