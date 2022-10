Confira quem são as Musas do Brasileirão de 2022

A organização do Musa do Brasileirão 2022 divulgou no último sábado (15), as musas eleitas para representar cada um dos times neste ano. Vale lembrar que, em uma segunda fase do concurso, as beldades protagonizarão os ensaios oficiais do projeto com as faixas dos seus times e disputarão entre si a faixa dourada, para eleger a Musa das Musas.

Ao todo, foram selecionadas 24 musas, para representarem cada uma das agremiações da série A do campeonato Brasileiro de futebol e times convidados. A edição de 2022 do concurso contou com 386 candidatas inscritas disputando os títulos. Durante a disputa, as gatas foram incentivadas a realizarem desafios, como ensaios em campos de futebol, ensaios sensuais, lives e ações de caridade.