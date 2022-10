Classificado

Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, a Tuna Luso, do Pará, derrotou o Rio Branco por 5 a 4 nas penalidades nesta sexta, 28, no Florestão, e avançou a fase de quartas de final da Copa Verde.

O time paraense vai enfrentar o São Raimundo, do Amazonas, que venceu o São Raimundo, em Boa Vista, Roraima, por 2 a 1.

