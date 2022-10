Dedo no cool e gritaria: esqueça os tabus e aproveite a dedada anal

Mesmo que os brinquedinhos sejam muito bem-vindos, nada melhor do que sentir o calor humano que nenhum acessório consegue reproduzir. “O tato é um dos cinco sentidos, e não tem nada mais gostoso do que explorar cada um deles. Como vou sentir o calor do outro se eu só uso os brinquedos?”, questiona a psicóloga e sexóloga Alessandra Araújo.

No hall da famosa “dedada”, existe um tema que ainda é visto como grande tabu, principalmente entre homens heterossexuais: o ânus. Apesar de ser mais aceito (ainda que polêmico) entre mulheres e homens LGBTQIA+, os héteros têm um grande bloqueio quando o assunto é prazer anal, como se o ânus fosse área “proibida” e existisse o risco de uma possível “homossexualidade enrustida” ser desbloqueada magicamente ao menor sinal de prazer com um estímulo anal.

O preconceito acerca do “cool” é tão grande que alguns homens deixam de fazer exame de próstata e até mesmo de se limpar direito após defecarem. “É um pensamento muito machista de ‘aqui não entra, só sai’, infelizmente. E isso pode afetar, inclusive, a saúde deles, como no caso do exame de próstata”, pontua Alessandra.

De acordo com o terapeuta sexual André Almeida em entrevista anterior à coluna, isso é uma ideia errônea, e atos sexuais, por si só, não determinam orientação sexual. “É irreal acreditar nisso. O ânus é uma área muito erógena, ainda mais por conta da próstata, que é acessada por ele e conhecida como ponto G masculino. Gostar de ser penetrado por uma mulher ou sentir prazer anal não faz de um homem homossexual, e sim a atração sexual e afetiva pelo mesmo gênero”, explicou.

Dedos, ativar!

Dito isso, hora de saber como usar o fio terra a seu favor. No sexo anal, ele pode servir tanto como um estímulo gostoso e que se basta quanto como uma preparação para a penetração anal com um pênis ou um toy maior.

“A dica é lubrificar o dedo com um bom gel e começar só por fora; depois ir pressionando e colocando ao poucos, fazendo esse trabalho de relaxamento, para se ter uma relação anal com mais conforto posteriormente. A maciez, o calor e a sensibilidade do dedo ajudam”, indica.

Existe também um importante checklist para garantir uma dedada prazerosa e, acima de tudo, segura. Anote: