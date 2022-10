Deu ruim! Suspeito armado é imobilizado ao tentar levar bicicleta de pet shop

Ao tentar furtar a bicicleta de um funcionário de pet shop localizado na quadra 105, de Águas Claras, em Brasília, um homem foi preso em flagrante, na manhã desta segunda-feira (24). O criminoso, armado com uma faca e um alicate, foi contido e imobilizado pelo proprietário da loja, que fica na Rua 26, até a chegada da polícia.

O acusado entrou na loja, por volta das 10h, e se passou por um cliente. Porém, em determinado momento, o homem mudou a abordagem e começou a alegar que a bicicleta que estava parada na frente do local seria dele. “Ele ficou algum tempo olhando as prateleiras e deu voltas pela loja, até que me perguntou de quem era a bicicleta na frente do pet shop e disse que era muito parecida com a que haviam furtado dele recentemente. Eu questionei se tinha o documento da bike e ele me afirmou que sim, e disse que o pai dele estava chegando lá com a polícia para resolver o problema”, relata o dono.

Em determinado momento, o criminoso aproveitou-se de uma distração do proprietário, subiu na bicicleta, que estava sem cadeado, e começou a tentar pedalar para longe do pet shop. Contudo, o que o homem não esperava era que o dono da loja fosse atrás dele. “Eu consegui alcançá-lo antes que ele fugisse, momento em que notei a faca e um alicate na cintura dele. Pedi que ele retirasse o domínio do objeto e o imobilizei até a chegada da polícia”, detalha o comerciante.