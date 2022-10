Dívidas e solidão: como está Arthur Aguiar após divórcio de Maíra

Uma série de boatos indicam os possíveis motivos para o fim do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar. Agora, pessoas próximas ao ex-casal afirmaram ao jornal Extra que o campeão do BBB22 enfrenta as questões emocionais por conta da separação e com dívidas de uma carreira praticamente morta.

Segundo o portal, Maíra era responsável por cuidar da vida profissional de Arthur. Após o término, anunciado pela empresária em seu Instagram nessa quinta-feira (6/10), os projetos do cantor estariam sem rumo.

Antes mesmo do fim do casamento, no entanto, as coisas não iam bem para Aguiar. Após o fim do BBB22, Maíra decidiu se afastar da mídia por conta dos ataques que recebeu durante todo o confinamento do marido, fazendo com que o ex-BBB perdesse o seu momento de fama.

“Quando ele saiu, não pôde usufruir da própria fama porque ela quis sair de cena porque estava sendo atacada e exposta demais. Com isso, ele se isolou, a música naufragou e o dinheiro que entrou, saiu para pagar muita gente. Aliás, muitos nem receberam ainda e os processos vão começar a chegar”, revelou uma fonte próxima ao ex-casal.

A fonte ainda aponta que Maíra teria proibido o ex-marido de decidir questões profissionais por conta própria, como uma forma de protegê-lo: “Dizia que todo mundo iria enganá-lo. Por amor, ou sei lá, ele acreditou.”

“Ele está sofrendo mais dessa vez. Achava que nunca iriam se separar de novo”, disse uma amiga do ator ao site.