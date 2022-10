Douglas Sampaio, campeão de ‘A Fazenda’, possui vídeo íntimo vazado

Douglas Sampaio, campeão de A Fazenda 8, virou assunto nas redes sociais ao longo desta terça-feira (4), após ter sido vazado conteúdos íntimos dele, que possui um perfil no Privacy, plataforma de conteúdo adulto.

Em alguma das imagens vazadas pelos assinantes do modelo, ele surgia sentado no chão, enquanto se masturba. O material, claro, repercutiu e muito entre os internautas e arrancou elogios pelo tipo de imagens que foram expostas.

Para ter acesso ao vídeo íntimo vazado de Douglas Sampaio, clique aqui.

Recentemente, Douglas Sampaio se manifestou em virtude do vazamento de outros conteúdos íntimos que são exclusivos da plataforma adulta. “Eu não ligo muito não. […] Infelizmente uma coisa ou outra vai acabar vazando. Vai do bom senso do assinante”, disse ele, em entrevista ao portal Gay Blog BR.

Sem tabus e totalmente descontruído, no ano passado, Douglas surpreendeu ao revelar que já havia se relacionado com outro homem. Apesar disso, ele afirmou que não se considera bissexual.