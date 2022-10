Efetivo policial do Acre contará com mais de 1.600 policiais nas ruas no segundo turno

Neste domingo (30), a expectativa é que 588.433 eleitores acreanos aptos a votar se dirijam às urnas para a decisão do segundo turno das eleições à Presidência da República. Com isso, o esquema de segurança do estado precisará ser reforçado e 1.613 policiais entre militares, civis, Polícia Federal e Rodoviária Federal farão a segurança da população.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, divulgou na manhã deste sábado (29), os quantitativos por força policial.

Somente a Polícia Militar colocará 1.215 policiais nas ruas. Ao Contilnet, o comandante-geral, coronel Luciano Dias, destacou que o número de eleitores é o mesmo, embora no Acre o segundo turno seja apenas para o cargo de presidente da República. “Colocamos 1.215 agentes nas ruas e vamos manter este número, que deu certo no primeiro turno. Somente na capital serão 509 policiais militares e no interior serão 706 PMs”, disse.

Veja abaixo o efetivo por força policial:

1) Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – Sejusp/AC

Gefron: 10 em Rio Branco

Gefron: 8 no interior

Ciopaer: 5 operadores

Total: 23

2) Polícia Militar do Estado do Acre – PMAC/AC

Capital: 509

Interior: 706

Total: 1.215

3) Polícia Civil do Estado do Acer – PCAC

Capital: 30

Interior: 80

Total: 110

4) Polícia Rodoviária Federal – PRF

Em todo o estado: 52, divididos em 15 equipes

5) Polícia Federal – PF

Cruzeiro: 60

Epitaciolândia: 51

Rio Branco: 102

Total: 213