Em Epitaciolândia, Polícia Militar recupera caminhonete subtraída em Mato Grosso do Sul

Na manhã deste domingo (16) uma guarnição do 6º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), apreendeu na BR 317, entre os municípios de Xapuri e Epitaciolândia, uma caminhonete com registro de roubo/furto do estado de Mato Grosso do Sul (MS). Na mesma operação, um homem foi preso pelo crime de receptação e conduzido à delegacia local.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, a abordagem foi motivada por denúncia. O condutor do veículo afirmou ter comprado a caminhonete por indicação de um amigo, e já teria pago um valor de 72 mil reais pelo bem, acertando o pagamento de mais 100 mil reais para data oportuna.

Os militares, que tiveram apoio de uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entregaram o veículo à disposição da autoridade de Polícia Civil, para dar andamento ao processo e posterior devolução ao proprietário.