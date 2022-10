Enquete A Fazenda 14: Parcial mostra porcentagem de quem fica no jogo

Quem vai sair de A Fazenda 14? Após a vitória de Lucas Santos na Prova do Fazendeiro de quarta-feira (19), a roça foi formada entre Deolane Bezerra, Shayan Haghbin e Thomaz Costa. Na quinta berlinda do reality rural da Record, o público dividiu os votos entre a advogada e o empresário, enquanto o ator ficou para trás.

Na enquete do Notícias da TV, que conta com mais de 42 mil votos até a última atualização deste texto, Shayan aparece na frente, com 43,03% da preferência do público para seguir na competição pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Deolane está com 34,23% das escolhas dos votantes, enquanto Thomaz aparece mais isolado atrás, com a soma de 22,73%. A votação da roça é para quem você quer que fique. O peão com menos aprovação dos telespectadores será eliminado nesta quinta-feira (20).