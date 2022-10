Estudante toma soda cáustica no Acre após nome ser divulgado nas redes

Encontra-se internada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB) uma estudante de 16 anos de idade, natural de Sena Madureira, que tentou se suicidar. Conforme informações, ela ingeriu certa quantidade de soda cáustica, um produto altamente corrosivo.

As circunstâncias da tentativa de suicídio ainda não foram reveladas. O que se sabe é que a jovem foi socorrida e encaminhada, em um primeiro momento, ao PS de Sena Madureira. Em seguida, por conta da gravidade da situação, ela foi transferida para Rio Branco, onde ficou internada na UTI.

A ocorrência, de acordo com familiares, se deu no último domingo. Com o transcorrer dos dias, a estudante apresentou melhora em seu quadro clínico e já saiu da UTI. Mesmo assim, seu estado ainda inspira cuidados.

Comentou-se que a motivação teria sido a propagação de difamações contra a mesma no Instagram, oriundas de perfis fake. Entretanto, a família diz desconhecer as razões pelas quais a jovem tentou tirar sua própria vida.