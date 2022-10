Ex-Globo tem revólveres apontados para cabeça em assalto: “Apavorante”

O repórter relembrou que, em novembro de 2021, passou por uma situação parecida com essa. “Foi um momento muito traumático, aconteceu pela segunda vez em menos de um ano, e eu tive muito trabalho para bloquear tudo, cartão, contas de telefone, enfim. Só agora eu consegui um novo aparelho e estou gravando esse vídeo”, contou.

Na sequência, Moré comparou as duas situações. “Eu tive a sensação que ontem foi mais apavorante, do que aconteceu no ano passado, pois estava na presença dos meus filhos. Dessa vez, os criminosos estavam muito nervosos, eles vieram com o revólver, puxaram e arrebentaram minha corrente, queria que eu fosse para o show ‘eu vou atirar na sua cara’”, relatou, explicando que tentou acalmar os assaltantes.

“Eu temi muito, naquele momento, levar um tiro na cara. Me deixou um pouco assustado, mas, olhando para tudo o que aconteceu, eu enxergo do ponto de vista positivo que eu estou bem, estou com meus filhos, estou com minha integridade física preservada. Tudo o que eles levaram é recuperável”, completou.