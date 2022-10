Flamengo vence Athlético-PR e torna-se tricampeão da Libertadores da América

Na tarde deste sábado (29), o Flamengo enfrentou o Athletico-PR no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. O time carioca venceu o confronto com o placar de 1×0, com gol marcado por Gabriel Barbosa. Com o resultado, o Flamengo entra para seleto grupo de times brasileiros com três conquistas de títulos continentais.

A partida começou com o Flamengo possuindo a maior posse de bola, mas com pouca efetividade em suas investidas, não conseguindo criar grandes chances de gol. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Filipe Luís é substituído após receber entrada forte no meio campo.

Aos 44 minutos da primeira etapa, Pedro Henrique, zagueiro do Athlético-PR é expulso após receber segundo cartão amarelo. O defensor acertou Ayrton Lucas, zagueiro do Flamengo, com um carrinho.

O Flamengo não demorou para aproveitar a vantagem numérica e aos 48 minutos abriu o placar. Com cruzamento preciso, Éverton Ribeiro deixou Gabriel Barbosa na cara do gol para balançar as redes no Estádio Monumental.

Com o título, o Flamengo entra para o seleto grupo de times tricampeões da Copa Libertadores da América. Os demais são Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio.