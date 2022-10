Flamengo e Athletico – PR disputam neste sábado (29) a final da Libertadores,em Guayaquil, no Equador. A final acontece às 17h no horário de Brasília e às 15h no horário local.

No Acre, a torcida organizada do Flamengo, chamada AcreFlanáticos, se reúne no Maison Borges Eventos, a partir das 11h.

Bares e restaurantes também vão transmitir o jogo nesta tarde. Confira!

MANJAR DELÍCIA

BAR DA PISCINA AABB

VINTAGE PUB

CASA DO RIO

SERINGAL BIER

PIXEL STEAK BURGER

RECANTO FOOD&BEER

DIBUTECO