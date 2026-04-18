Um discurso carregado de críticas ao comportamento da sociedade marcou a fala do produtor rural e político Pedro Valério ao comentar, nesta sexta-feira (18), nas redes sociais, a repercussão em torno da atual governadora do Acre, Mailza Assis. Para ele, há uma diferença evidente no tratamento dado a lideranças masculinas e femininas no estado.

Segundo Valério, o cenário ficou mais evidente após as mudanças recentes no comando do Executivo estadual e municipal, com a posse de gestores interinos tanto em Rio Branco quanto no governo do estado. “Você pode estabelecer a diferença grotesca do comportamento da sociedade”, afirmou, ao comparar a recepção ao prefeito em exercício e à governadora.

Ele destacou que críticas direcionadas à chefe do Executivo estadual ultrapassam o campo político e revelam, na avaliação dele, um problema estrutural. “Mailza é atacada porque é mulher. Isso é cristalino”, declarou, ao classificar as reações como parte de um ambiente de “machismo reinante” no Acre.

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Durante a fala, Valério também citou episódios envolvendo nomeações em cargos de confiança. Ele comparou a repercussão de decisões semelhantes tomadas por gestores homens e mulheres. “Por aí você vai vendo as diferenças entre o tratamento que é dado a um porque é homem e a outra porque é mulher”, disse.

Outro ponto levantado foi a cobrança por resultados imediatos. Segundo ele, enquanto gestores masculinos recebem mais tempo para se adaptar à função, a governadora enfrenta pressão acelerada. “Querem resultados da Mailza em duas semanas”, afirmou, acrescentando que isso contribui para um ambiente que ele classifica como desigual.

O produtor rural também fez um apelo à população, especialmente às mulheres, para que reflitam sobre esse comportamento. “Ao atacar Mailza estão praticando machismo. Estão jogando contra si próprias”, disse. Em outro trecho, reforçou: “Chega de machismo. Chega de violência política de gênero”.

Valério concluiu defendendo que a governadora tenha espaço para conduzir sua gestão. “Vamos dar a Mailza a condição de governar em paz. Vamos acreditar nessa mulher”, afirmou, ao pedir “crédito de confiança” para a atual chefe do Executivo estadual.

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