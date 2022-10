Após prisão, Francineudo Costa diz que foi vítima de maior sabotagem da Polícia nessas eleições

Francineudo Costa, que foi candidato a deputado estadual pelo União Brasil nas Eleições de 2022, publicou um vídeo esclarecendo a situação sobre a condução à sede da Polícia Federal, no dia da votação, no último domingo (2), acusado de compra de votos.

A informação da prisão foi dada em coletiva de imprensa realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), além disso, foi informado que o político estava com R$2.300 em espécie. Em vídeo, Francineudo aparece ao lado da vizinha, a senhora Francisca e esclarece a forma que aconteceu a abordagem da Polícia Federal.

“Estou ao lado da dona Francisca, minha vizinha, onde tudo aconteceu, onde a suposta prisão aconteceu, ao lado da minha casa onde eu fui acusado de estar comprando voto”, diz Francineudo.

Dona Francisca também explica o que aconteceu e afirma que Francineudo havia dado bom dia e após sua resposta de bom dia, a Polícia chegou. “Em momento algum ele me deu dinheiro e nem santinho ele me deu, até porque nem precisava porque eu sei o número dele”, conta.

“Eu fui vítima da maior sabotagem política que aconteceu nessas Eleições de 2022, tive meu nome exposto na lama, associado a corrupção. Quero dizer para você que não sou corrupto, venho de família humilde, venho lutando há muitos anos, mostrando nosso compromisso, nossa responsabilidade, tive 3 anos e meio à frente de um órgão do Governo e sai com as mãos limpas”, diz Francineudo.

Confira: