Gladson reabre prazo para adesão ao Refis; dívidas podem ser pagas com até 95% de desconto

O Governo do Acre reabriu o prazo para adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 2021, destinado a promover a regularização de débitos tributários com o Fisco Estadual, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2020.

O prazo havia encerrado em junho. Com a decisão publicada no Diário Oficial do Acre nesta quinta-feira (20), o contribuinte tem até 23 de dezembro para quitar os débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, que poderão ser pagas à vista, com redução de até 95% de descontos em multas ou juros.

Contribuinte normal:

– Redução de 95% (multas e juros) para pagamento em parcela única;

– Redução de 85% (multas e juros) para pagamento em 12 parcelas;

– Redução de 80% (multas e juros) para pagamento em 24 parcelas;

– Redução de 75% (multas e juros) para pagamento em 36 parcelas;

– Redução de 70% (multas e juros) para pagamento em 60 parcelas;

– Redução de 65% (multas e juros) para pagamento em 84 parcelas.