Gracyanne Barbosa sobre ‘amantes’ do Belo: ‘Se for atrás, não faço mais nada’

Belo e Gracyanne Barbosa formam um casal bastante famoso nas redes sociais, sempre ficando entre os assuntos mais comentados do público seja pelas suas carreiras individuais ou pelos desdobramentos de seu relacionamento, muito envolto de curiosidade.

Falando nisso, é comum que o nome deles seja relacionado com traições por parte do cantor, e entrevista ao programa “TV Fama”, da RedeTV!, ela comentou sobre receber mensagens de supostas amantes do marido, e em tom de brincadeira, demonstrou não se importar com os rumores.

“Realmente surgem muitos rumores, perco as contas de quantas fotos recebo de shows [com outras mulheres]. Se eu for atrás de todo mundo que é amante do Belo, não faço mais nada”, afirmou Gracyanne, reforçando que acredita na palavra de Belo, com quem está casada há 13 anos.

DECLARAÇÃO AMOROSA

Nesta terça-feira, 20 de setembro, Gracyanne Barbosa completou 39 anos de vida e recebeu uma linda declaração do marido Belo. Em sua conta no Instagram, o cantor compartilhou um vídeo em que mostra diversas fotos ao lado da amada.

Na legenda, Belo declarou todo seu amor: “Niver do amor da minha vida. Te amo mais que tudo meu tudão, minha maravilhosa. Você é luz na caminhada de muitos. Quero mais 100 anos com você”.

“Peço a Deus que te dê muita saúde e paz, o resto estarei aqui lado a lado para buscar contigo guerreira. Minha novinha. Você ensina a todos da sua família o significado do verdadeiro amor. Felicidades, muitas felicidades, pois você merece o mundo”, escreveu ele.