Homem é ferido a tiros ao sair de lanchonete no Segundo Distrito de Rio Branco

Joygleison Silva do Nascimento, de 30 anos, foi vítima de uma tentativa de homícidio a tiros, na noite desta terça-feira (18), na Rua Duval Camilo, no bairro Canaã, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Joygleison estava saindo de um lanche em uma bicicleta quando foi seguido seguido por um carro modelo Fiesta de cor prata com várias pessoas dentro. Ao se aproximar da residência da vítima, os ocupantes do veículo interceptaram o homem e, de posse de armas de fogo, atiraram várias vezes contra Joygleison, que foi ferido com cinco tiros, sendo um no abdômen, um no pé direito, um nas costas próximo à coluna e dois no fêmur, que acabou quebrando. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou um ambulância de suporte avançado, para prestar os primeiros atendimentos ao Joygleison, que depois de ser atendido, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo.

Policiais Militares do 2° Batalhão também estiveram no local, colheram informações do criminoso e realizaram ronda na região, mas não tiveram êxito em prender os acusados.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).