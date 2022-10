Homem preso no Acre é diagnosticado com câncer de mama

Durante inspeção na Unidade de Regime Fechado do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), um detento do sexo masculino foi identificado com câncer de mama.

Apesar de ser uma doença que acomete em sua maioria as mulheres, os homens também podem desenvolver esse tipo de câncer, uma vez que possuem glândulas mamárias e hormônios femininos, apesar de ser em menor quantidade. O diagnóstico do câncer de mama masculino é tardio, pois os homens não costumam fazer mamografia preventiva, nem ir ao médico quando os sintomas são pouco intensos. Dessa forma as células tumorais têm mais tempo para se desenvolver, sendo o diagnóstico realizado em fases avançadas da doença. Por isso, o câncer de mama tem pior prognóstico nos homens em comparação às mulheres.

Como providência, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Poder Judiciário do Estado do Acre, solicitou informações de como está sendo realizado o atendimento do cumpridor de pena no âmbito da Unidade Prisional, já que ele teve o pedido de prisão domiciliar negado, bem como a periodicidade em que ele está sendo conduzido ao Hospital Especializado para a realização dos procedimentos médicos de tratamento.