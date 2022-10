Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Evite se estender demais criticando os equívocos que as pessoas cometem, porque ninguém, a não ser elas mesmas, sabem da profundidade dos dilemas que precisam resolver intimamente a cada solitário instante existencial.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Pessoas, conhecimentos, lugares, todos são ingredientes para construir realidades, e tudo é possível, mas o mais importante de tudo é sua alma ter objetivos definidos, para não se distrair com o excesso de diversidade.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os ânimos andam muito exaltados demais para suas piadas passarem inofensivas, como teria sido em qualquer outro momento. Considere a possibilidade de se retratar e sair de cena sem que ninguém perceba nada.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os sentimentos podem ser os melhores dos Universo e as intenções também, mas você sabe, o caminho do inferno é pavimentado por todas as boas intenções que nunca se realizaram, e por aquelas que eram boas só na máscara.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todos os combinados que as pessoas fazem são promessas, intenções muito bem elaboradas, mas se na sequência não houver empenho concreto para formalizar as promessas, então fica tudo no ar e muita desordem é promovida.

IRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Melhor não cantar vitória antes do tempo certo da conclusão, para evitar surpresas desagradáveis, não porque haja derrota à vista, mas porque ainda há muita batalha que precisa ser ganha. É um longo caminho.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A realidade é dura, mas é a realidade, e mais vale se ajustar a ela, porque agora não seria propício dar um passo maior que a perna. Tranquilize as emoções e espere por um momento mais sereno para avaliar o seguimento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Mantenha mínimo domínio sobre sua própria mente, para não tomar decisões no calor de presunções que, depois, podem vir a ser diferentes do imaginado, mas então será muito tarde para voltar atrás. Melhor não.