Humaitá-AC e Náutico-RR abrem a Copa Verde nesta terça feira; confira

Humaitá-AC e Náutico-RR abrem nesta terça-feira (25), a partir das 18h, no estádio Florestão, em jogo único, a disputa da Copa Verde 2022. O campeão acreano realizou durante os últimos dias os ajustes finais para encarar o time roraimense.

Na última quinta-feira (21), no Campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), o Tourão do Humaitá superou o time sub-20 do Imperador Galvez por 2 a 1. O técnico Álvaro Miguéis ficou satisfeito com a movimentação da equipe e comentou que o amistoso foi bom para a equipe ganhar ritmo de jogo.

Nesta segunda-feira (24), no CT Arena da Baixada, o Tourão de Porto Acre fez os últimos ajustes ao comando do técnico Álvaro Miguéis visando o jogo de estreia no torneio interestadual. O provável time do Tourão para o jogo de estreia na Copa Verde será: Tião, Matheus Damasceno, Douglas, Diego e Léo Moraes; Weverton Braz, Pisika, Ancelmo, Felipinho, Alesson e Índio.

Regulamento

Em caso de empate no tempo normal de partida entre Humaitá e Náutico-RR, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. Quem avançar enfrenta na próxima sexta-feira (28), na cidade de Belém, do Pará, a equipe do Paysandu, em jogo válido pelas oitavas de final da competição.