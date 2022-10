INSS: lista de 24 benefícios que você pode receber, mas não faz ideia

Você sabia que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece nada menos que 24 benefícios previdenciários aos brasileiros? Os recursos, em sua maioria, são oferecidos aos cidadãos que contribuem com a Previdência, por meio do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Mas existem aqueles que são isentos desse período de contribuição.

Antes de partirmos para a lista de benefícios vinculados ao INSS, é importante entender o que é benefício previdenciário. Basicamente, são aqueles vinculados à Previdência Social, com destino aos cidadãos que estiverem enquadrados na condição de segurado, atendendo todos os requisitos exigidos por cada modalidade.

Sem mais demora, confira a seguir a lista de 24 benefícios do INSS que podem ser oferecidos à população, mas que nem todo mundo conhece!

24 benefícios do INSS que você precisa conhecer

Confira a seguir uma relação de benefícios do instituto que nem todo segurado sabe que existe:

Aposentadorias

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Idade;

Aposentadoria por Idade Rural;

Aposentadoria por Idade Urbana;

Aposentadoria por invalidez;

Aposentadoria da Pessoa com Deficiência por Tempo de Contribuição;

Aposentadoria especial por tempo de contribuição;

Aposentadoria por Tempo de Contribuição;

Aposentadoria por tempo de contribuição do professor.

Auxílios

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão Rural;

Auxílio-reclusão Urbano;

Auxílio-doença da Aeronauta Gestante.

Benefícios

Benefícios Assistencial ao Trabalhador Portuário Avulso;

Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (BPC) – não precisa de contribuição junto ao INSS.

Pensões

Pensão especial da síndrome da Talidomida;

Pensão especial destinada a crianças com Síndrome;

Pensão Congênita do Zika Vírus;

Pensão especial por hanseníase;

Pensão por Morte Rural;

Pensão por Morte Urbana.