Iran Malfitano deixa a toalha cair e fica pelado em A Fazenda 14; assista

Iran Malfitano mostrou demais em A Fazenda 14 nesta quarta-feira (19). Na ocasião, o peão estava vestindo a cueca, quando deixou a toalha a cair e acabou ficando pelado em frente as câmeras do reality.

Durante o momento do flagra, Iran estava de costas, por isso, foi possível ver apenas o bumbum do ator. No Twitter, a página ‘Flagras Realitys’ compartilhou o vídeo e rapidamente a publicação foi cercada por muitos comentários ousados de fãs e admiradores do rapaz.