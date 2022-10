Itaipava lança campanha de verão com revival dos icônimos anos 2000

Os anos 2000 são a inspiração para a campanha de verão da cerveja Itaipava, marca do Grupo Petrópolis, que entra no ritmo do funk da época para convidar os consumidores a darem as boas-vindas à estação de forma atual, interativa e divertida. Na nova campanha, que foi ao ar no dia 23 de outubro, é possível ver que a comunicação está alinhada às tendências, trazendo em suas peças o comportamento, os códigos, o funk e a moda inspirada nos anos 2000, também conhecido como o bug do milênio. Clique aqui para assistir o filme.

“Itaipava é a nossa marca proprietária do verão, expandimos a comunicação e entramos em um novo momento. Após convidarmos os consumidores para serem o centro de nossa comunicação, agora levamos o ‘ITA’ para os anos 2000 e vamos falar sobre qualidade e estado de espírito, com uma linguagem popular e reconhecida pelo público jovem”, explica Naiara Brugneroto, coordenadora de Marketing da Itaipava no Grupo Petrópolis.

Reforçando a assinatura recém-modificada para “100% Cerveja”, o verão da marca segue utilizando sua comunicação proprietária com as iniciais ITA para firmar os atributos da família de seu portfólio, além de dar continuidade com peças musicais que embalam o público. Em um hit feito especialmente para a ocasião e inspirado no funk dos anos 2000, a marca irá contar como a história de Itaipava se espalhou pelos verões do Brasil. A referência acontece a partir dos bailes funks da época que, com seus grandes paredões de som, democratizaram o ritmo país afora.

“Nós percebemos que o público vive uma fase de resgate dos anos 2000. A tendência aparece não só no quesito moda, mas também em referência musical ao funk da época, que tem invadido as redes sociais e transbordou para o mundo real. Hoje, saímos às ruas e vemos jovens levando câmeras fotográficas digitais para a balada, por exemplo. Isso é muito característico e nada mais propício para a marca Itaipava do que se comunicar com todo Brasil representado pela democratização que essa época trouxe à tona”, explica Alessandra Pereira, diretora de Criação da WMcCann.

Assinada pela WMcCann, a campanha 360º será dividida em algumas fases de comunicação. Como um todo, a estratégia conta com filme para TV, mídia OOH com ações interativas, marketing de influência com nomes como a atriz e cantora Cleo, e os cantores e músicos nordestinos Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes e Felipão, e desdobramentos para o digital. A marca ainda promete novas ações que envolverão a chegada de 2023, o Dia do Verão e o Carnaval.

SOBRE A ITAIPAVA – Criada em Petrópolis (RJ), Itaipava, a cerveja do verão, conquistou o consumidor brasileiro ao longo dos anos e, hoje, é uma das cervejas mais consumidas no país. A família Itaipava conta com diferentes tipos para todos os gostos e ocasiões: Itaipava Pilsen, Itaipava 100% Malte, Itaipava Go Draft, Itaipava Malzbier, Itaipava Chopp e Itaipava Zero Álcool. Conheça o site: http://www.cervejaitaipava.com.br/ @itaipava

SOBRE O GRUPO PETRÓPOLIS – O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Crystal, Lokal, Black Princess, Petra, Cabaré e Weltenburger, Brassaria Ampolis com os rótulos Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis, as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka, a Cabaré Ice, os energéticos TNT Energy Drink e Magneto, o refrigerante It!, o isotônico TNT Sports Drink, a água Petra e água tônica Petra. Com oito fábricas em operação, o Grupo é responsável pela geração de aproximadamente 24 mil empregos diretos. Por meio dos projetos ambientais, promove o plantio e manutenção de milhares de árvores, além de ações de sustentabilidade e programa de educação ambiental para escolas municipais. Conta também com o Saber Beber, programa comprometido em orientar as pessoas sobre os benefícios do consumo moderado e as consequências do consumo exagerado de álcool. Saiba mais em: www.grupopetropolis.com.br e @grupo.petropolis nas redes sociais.