Jake Paul exalta importância de luta contra Anderson Silva; confira

O youtuber e boxeador Jake Paul terá um desafio único em sua trajetória dentro dos ringues no próximo sábado (29/10). O americano de 25 anos enfrentará o brasileiro Anderson Silva, ex-campeão do UFC.

Um de seus maiores adversários até o momento, Paul fez questão de exaltar a importância de enfrentar alguém como Anderson, que escreveu seu nome como um dos maiores da história no MMA.

“É sempre bom ter um grande desafio porque te leva a ser perfeito. Não há espaço para falta de motivação ou tempo de inatividade ou reclamação ou qualquer coisa assim. Sei que essa é uma grande oportunidade para me catapultar para os livros de história. Para ser uma lenda, você precisa vencer uma lenda, e é isso que tenho a oportunidade de fazer”, destacou Jake durante a entrevista coletiva do evento.

O norte-americano também fez questão de relembrar a carreira vitoriosa de Anderson no UFC. Jake revelou que Anderson é um dos seus ídolos no esporte, e por isso está adotando uma estratégia diferente de outros embates que teve, onde adotou o “thrash talk”, quando ele não amenizava nas provocações antes de subir aos ringues.

“É interessante ter respeito pelo meu oponente quando todos os outros estavam falando besteira. Ele era meu ídolo enquanto crescia e é uma boa mudança de ritmo. Não tenho nada além de amor por ele, mas vou nocauteá-lo respeitosamente”, afirmou.

Essa será a 5ª luta de Jake Paul na carreira. Nas outras quatro oportunidades, venceu seus oponentes por nocaute. O youtuber está há três anos como boxeador, e destacou sua evolução técnica.

“Melhorei drasticamente e exponencialmente. As pessoas vão ver um lutador diferente no ringue. Acho que as pessoas vão ficar chocadas. Tem sido incrível e realmente pegamos um ritmo com o camp de treinamento este ano”, apontou.

A luta entre Jake e Anderson Silva será no sábado, às 20h50.