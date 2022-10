Lana Del Rey é roubada e perde músicas, livro e câmera

A cantora explicou: “Há alguns meses eu parei meu carro na Melrose Place [Los Angeles] e me afastei por um minuto. Na única vez que deixei a minha mochila dentro do veículo, alguém quebrou os vidros do carro e a levou”.

Com medo de vazamento, ela já apagou, remotamente, o conteúdo do livro. Já as câmeras, cheias de imagens pessoais, e os HDs com as músicas inéditas seguem em posse dos ladrões.

A compositora de Born to Die pediu para que os fãs não ouçam nenhuma canção que, porventura, caia na rede porque “elas ainda não estão prontas para serem lançadas”.