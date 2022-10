Lucas Guimarães quebra silêncio após fim de casamento com Carlinhos

Nesta segunda-feira (24), Lucas Guimarães quebrou o silêncio sobre a separação do influencer Carlinhos Maia. Em mensagens à coluna Leo Dias, do Metrópoles, o rapaz revelou estar abalado com a exposição do término, mas reforçou que a decisão foi amigável.

Segundo a publicação, o fim do relacionamento não mudou o amor que Lucas sente pelo alagoano. Ele também afirmou que deseja preservar tudo o que ele e Carlinhos compartilharam ao longo dos 13 anos juntos. Chateado com a exposição de sua intimidade, Guimarães apontou que “ninguém, por mais que tentasse, conseguiria destruir o que os dois construíram juntos“.

Em desabafo, o influenciador lamentou ter sido pintado como “abestado” na história divulgada ontem (24). “Tenho a minha consciência tranquila. Eu sou bom, mas besta não”, disse ele. Ainda de acordo com a coluna, Lucas quis saber quem teria revelado detalhes íntimos do término à imprensa e reforçou que tudo está bem entre ele e Maia. “Eu e Carlinhos nos amamos”, pontuou.

A dupla anunciou o fim do casamento no domingo (23), após uma bela declaração de Lucas para o alagoano. Segundo a coluna de Dias, ambos teriam se dado conta de que seus objetivos de vida já não coincidiam, especialmente quando se trata dos planos para aumentar a família. Carlinhos, que atualmente está em Alagoas, deseja ser pai em breve, decisão que não se alinha com os sonhos de Lucas.

O jornalista apontou, ainda, que o assédio nas redes sociais e os desentendimentos sobre amizades criaram tensão entre os dois. Carlinhos supostamente acredita que o ex-parceiro “deveria ser mais seletivo em relação à profissão e às amizades“.

Separação foi anunciada nas redes sociais

O fim do casamento de Guimarães e Maia veio à tona nas redes sociais. Em comunicado divulgado no Instagram, o ex-casal pediu a compreensão dos fãs e o respeito durante a nova fase. “Em respeito a todos que torcem e emanam amor todo esse tempo para nossa relação, comunicamos que Lucas e eu seguiremos caminhos diferentes daqui para frente”, começou Carlinhos. “São quase 13 anos juntos, vivendo os melhores anos de nossas vidas, justamente por termos vivido tantas histórias e lutas. O amor que nos une vai além de estarmos casados”, continuou.

“Sempre estaremos juntos e admirando o trabalho um do outro. Nossa parceria, cumplicidade e toda nossa história estará para sempre em nossos corações”, declarou o humorista. “Nosso amor se transformou em irmane e peço a compreensão de vocês nessa nossa fase. Nosso desejo é que as pessoas que gostam de nós e toda mídia não criem especulações. Nosso casamento termina com muito carinho e cumplicidade. Seguiremos sempre nos amando. Por isso, a torcida para que tudo daqui para frente siga em paz e harmonia”, concluiu. Confira a íntegra abaixo: