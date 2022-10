Luiz Theodoro lança tradicional ‘Feijoada do Theodoro’ edição Copa do Mundo; confira

A bonita estudante Alice Rocha Bayma recebeu convidados no restaurante Mata Nativa Para comemorar seus 15 aninhos.

Na foto com os pais Cassio Bayma e Raissa Rocha. Felicidades, Alice. Linda cerimônia!

A orgulhosa avó Raimunda Rocha e convidadas da neta no debut de Alice Rocha. A amazona Lorena Morais esbanjando beleza com seu cavalo no Rancho Porta do Céu.

Clima dancing foi a temática da festa da jornalista Kelly Kley. Quem foi, amou e dançou até o amanhecer.

Rosimeire Maia, Luiz Theodoro, Zayra Ayache e eu no Araras Bar, Restaurante, Samba e Pagade no último sábado.

Zayra Ayache, eu, o empresário Francisco Maia, Luiz Theodoro e Niely Brilhos na badalada Feijoada do Araras.

Só tenho uma palavra para definir o lugar: tudibom!

Depois de vários anos juntos, o casal Cleilton Costas e Jemyma Keccia oficializou a união de modo intimista. Parabéns e muitas bênçãos!

A Miss Acre Terra, Iasmyne Sampaio, brilhou, mas não chegou ao título do Miss Brasil Terra. A acreana ficou entre as 10 mulheres mais bonitas do Brasil na disputa da noite de quarta-feira (12) em São Paulo. E o título do Miss Brasil Terra ficou com a Miss São Paulo Terra, Jessica Pedroso.

No Top 10, desfilou de vestido de gala assinado pelo estilista Kaleb Aguiar. O estilista Jean Calypso assinou o traje típico da acreana, que teve o tema ‘Mãe da Mata’.

On Line

*A contagem regressiva da Copa do Mundo em Rio Branco será a “FEIJOADA DO THEODORO na COPA 2022”. O evento será realizado no Afa Jardim dia 6 de novembro com vendas e reservas de camisetas através do telefone e WhatsApp (68) 99215-7857.

Vai causar com a escolha da Musa da Copa e apresentação minha e da Zayra Ayache. Pre- Pa –Ra!!!

*Atualmente quando me pedem informação envolvendo Esquerda ou Direita, respondo de pronto: vai reto a vida toda!

*Digo mais, pregar arrependimento e falar de santidade está sendo confundido com indiretas e julgamentos.

Tempos difíceis!

*Não esquente a cabeça com pessoas chatas. Eu ficava muito irritada quando alguém falava algo desagradável, demorei, mas percebi que quem é assim, vai ser assim com todo mundo, não só com você. Então, relaxe. Essa pessoa já carrega o castigo de se suportar vinte e quatro horas por dia.

Releve!

*Não sei se existe algo mais demoníaco do que os delírios sexuais da Damares. Nenhuma promiscuidade existente neste mundo chega aos pés das perversões com que ela mulher sonha e deseja.

Deve ser uma safadinha entre quatro paredes!

Momento fofoca fútil: O marido de Jojo Todynho terminou o casamento porque é gay. Deixa ele se assumir e ser feliz. Só não via quem não queria.

Ah! Já voltou para as redes sociais e se reabilitou como hétero e reatou o casamento.

Cuzes, ops cruzes!

*Que desnecessário o desabafo de Jojô sobre casamento! “Não me casei para separar, Deus que me deu” Affffffff… mil vezes affffffff… Mulher!!!!!!

Deus quer te ver feliz, e não amarrada em casamento de fachada, tóxico, abusivo ou sem amor. Pare de seguir as regras de padres e pastores e qualquer religião que te doutrine. Estamos num país laico, somos livres. Quem manda em sua vida é você. Seja feliz sozinha ou com outro, e se o outro for bosta, separa de novo.

*O Ministério Público do Trabalho já registrou muitas denúncias de assédio eleitoral nas eleições deste ano. Os casos dispararam no 2º turno, e o fato é crime, quando o empregador coage, ameaça ou promete benefícios para que um funcionário vote em algum candidato seja de qual partido for.

*32 pensionistas têm mais de 60 anos, e recebem em média R$ 23 mil por mês apenas porque não se casaram no papel. A Justiça entende que o “direito adquirido” delas não pode ser revisto. Enquanto isso, seguimos torrando milhões ao ano para bancar esse absurdo. Leia mais: https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/lucio-vaz/despesa-com-filhas-solteiras-do-senado-sera-mantida-por-decadas/

*Vocês estão irritados porque eu só falo de política? Aguardem quando eu começar a reclamar do calor. Daí vocês vão implorar para eu voltar a falar de política!

*Muitos amigos queridos relatando medo, angustia, insônia. Caros, além de lutar temos de nos cuidar. O amor, o carinho e a amizade são fundamentais nestes tempos de ódio. Amem-se muito, abracem-se muito, fiquem com quem gosta de vocês. Cuidem de seus amores. Protejam seu coração e seu corpo. Nunca antes teve tanto sentido o amor como forma de sobrevivência.

*Não estamos alegres é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas.