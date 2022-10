Luiz Theodoro: veja o que rolou na festa de aniversário da jornalista Kelly Kley

A jornalista, cientista política e colunista social Kelly Kley Saldanha que já brilha por si só, brilhou muito mais na noite de sexta-feira (7) para comemorar seu aniversário com um vestido lindo, sexy e brilhoso da loja, Loh & Rose Stores, Joias finas da K&K Bijoux, cabelo assinado pelo Studio de beleza Muse, maquiagem por Jessyka Lophez.

A mega, linda e animada festa aconteceu no Plano B anexo ao Vintage com a presença de um público seleto de mais de 200 convidados. A decoração foi do Alugue Fest, decoradora Jhane Sena,bolo Mônica Mansour, doces Requinte Doceria. Atração de suas bandas e Dj e registro fotográfico ficou por conta de Ícaro Passos.

Parabéns, amiga! Tudo estava lindo como você.