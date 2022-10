Mãe do jornalista Cesar Tralli morre vítima de queda de avião

A mãe do jornalista Cesar Tralli, da TV Globo, Edna Tralli, de 74 anos, morreu vítima da queda de um avião de pequeno porte na Represa de Jurumirim, em Paranapanema, no interior de São Paulo, no domingo (9). O piloto e dono do avião, Euclides Brosch, de 78 anos, companheiro de Edna, também morreu no acidente.