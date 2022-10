Maíra e Arthur: controle excessivo e influência de amigos marcam separação

Maíra Cardi anunciou ontem que se separou de Arthur Aguiar. O fim do casamento se tornou público após os dois negarem diversas vezes as crises que viveram na relação nos últimos meses.

Inclusive, em entrevista a esta coluna de Splash, há exatos dois meses, a empresária falou pela primeira vez sobre os boatos que circulavam do fim do casamento, e afirmou que “inventam demais” quando questionada sobre a relação.

Esta coluna de Splash, que conversou com pessoas próximas a Arthur e Maíra, traz agora os bastidores do fim do casamento.

Mesmo negando crises, eles já não estavam bem quando o ator entrou para o “BBB 22″ (Globo). E, desde que Arthur saiu campeão do programa, fizeram inúmeras tentativas de reconciliação, até que a coach decidiu colocar um ponto final e, para não ter novas recaídas, tornou pública a decisão.

Segundo fontes, os desentendimentos todos surgiram porque Maíra, após perdoar Arthur das traições do passado e assumir a volta com ator, sentia que precisava “administrar” todos os passos do cantor. Ela tentava determinar suas decisões profissionais e até gostos pessoais.

Para a coluna, em agosto, Maíra negou que interferia nas decisões de Arthur: “Fiz por amor e faria tudo de novo. Tudo que se faz por amor o retorno é imediato. Me faz feliz ajudar quem amamos. Também nunca interferi na carreira do Arthur, e não seria agora. As decisões que ele toma serão sempre respeitadas por mim.”

No entanto, no “BBB”, Arthur chegou a falar algumas vezes que Maíra controlava tudo e que mudava toda a vida dele do dia para a noite.

O sentimento de “tomar as rédeas” da relação vinha porque Maíra se sentia rejeitada, não só nas redes sociais, mas também por pessoas próximas. A coach ouvia de amigos e familiares que o campeão do “BBB 22” não merecia seu perdão, e que não demonstrava “ânimo suficiente” com a relação.

Depois de novas conversas para reconciliarem, Maíra passou a ignorar o que falavam sobre Arthur e decidiu apenas responder que estava “fazendo sua parte”, e que não cobraria mais dele nenhuma mudança, dedicação, e nem mesmo se importaria com boatos de novas traições.

Foi uma forma de se proteger, mas que a levou para uma crise interna e um enorme sentimento de tristeza, segundo fontes desta coluna.

Enquanto isso, Arthur lidava não só com os problemas no casamento, mas também com a crise na carreira. “O pós-BBB virou um momento extremamente difícil. O que era para ser um grande sucesso, se tornou um caos na vida dele”, fala uma pessoa próxima.

Maíra viajou para a Califórnia no fim de julho e já falava para pessoas próximas que pretendia voltar a morar nos Estados Unidos e se separar de Arthur. No entanto, os dois tentaram uma nova reconciliação e conversas, que duraram por pouco tempo. Não funcionaram.

O ponto final foi decidido ontem. Arthur tentou uma nova conversa com Maíra, na casa dela, no interior de São Paulo, e depois viajou para o Rio de Janeiro.

Maíra após a separação

Maíra Cardi falou pela primeira vez após o anúncio de separação. Em conversa exclusiva com esta coluna de Splash, ela reafirmou algo que já tinha dito em agosto: não quer mais expor detalhes da vida pessoal.

“Eu realmente decidi não abrir mais sobre minha vida e tenho vivido tão melhor assim. Tudo que tinha que ser dito já foi. Mas agradeço seu carinho e compreensão”, disse.

Vale lembrar que Maíra Cardi sempre foi conhecida por mostrar muito de sua vida pessoal nas redes.

“Repensei e entendi que não quero mais dividir tudo da minha vida. Nunca me importei com as consequências, eu dava conta sozinha. A partir do momento que minha filha ficou doente e foi internada na UTI duas vezes, tudo mudou de lugar. A paz da minha família vem antes agora”, disse em entrevista recente.

Arthur Aguiar não se pronunciou sobre a separação. O empresário do ator foi procurado por esta coluna e não retornou as mensagens. O espaço segue em aberto.