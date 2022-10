Masturbação diária como sugerida por Roberta Miranda faz bem para saúde?

A cantora sertaneja Roberta Miranda, de 66 anos, surpreendeu seus seguidores ontem após fazer uma convocação um tanto quanto diferente: “uma masturbação coletiva diária”.

“Convoco ‘punhetaço’ às 23 horas todos os dias da sua vida”, escreveu. A frase dela foi após uma polêmica em relação a um fã que teria dito que havia usado uma imagem da cantora para se masturbar.

Afinal, a sugestão de Roberta Miranda pode ser seguida? Se masturbar todos os dias faz bem? Quais os benefícios?

1. Evita problemas de ereção

A masturbação ajuda a fortalecer o assoalho pélvico. De acordo com um artigo publicado no Sex Medical Review, realizado pelo pesquisador Irwin Goldstein, um dos mais renomados especialista na área de medicina sexual, quando essa área começa a perder tônus muscular, aumenta-se as chances de problemas de ereção e incontinência urinária.

“Toda atividade sexual, incluindo a masturbação, auxilia na manutenção da musculatura do assoalho pélvico por causar contrações musculares nesta região, necessárias para a ejaculação, e que pode reduzir a perda de tônus muscular comum com a idade”, aponta Bruno Nascimento, urologista da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

