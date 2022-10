Michelle: “Bolsonaro dá a vida pela nação e mostra que se não roubar, dá pra fazer”

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, aproveitou seu discurso no evento “Mulheres com Bolsonaro”, em Rio Branco, nesta terça-feira (11), para destacar o trabalho de seu esposo à frente da presidência do país e criticar a esquerda.

Acompanhada da ex-ministra da Família e senadora eleita Damares Alves, do governador Gladson Cameli, da vice Mailza Gomes e de outros políticos do Acre, Michelle afirmou que a gestão de Bolsonaro é marcada pela proteção às mulheres e por promessas do passado concretizadas.

“É o governo de proteção às mulheres. Quantas obras entregues, meus queridos, e quantas promessas do passado foram concretizadas. Estamos mostrando para o Brasil que quem quer faz. É só não roubar que dá pra fazer, como diz o nosso presidente”, destacou.

A primeira-dama usou como exemplo de promessas atendidas a transposição do Rio São Francisco, no Nordeste – embora sites nacionais de checagem de informações apontem que o presidente não concluiu 84% das obras:

“O povo do Nordeste passou 16 anos esperando assistência, aprisionado, e nosso presidente levou a eles o que é de mais sagrado nessa terra: a água, que não deveria faltar nos lares”.

A esposa do presidente também criticou os ataques a ele promovidos por adversários.

“O pai da mentira é o diabo, e ele vai cair por terra, em nome de Jesus. Não vamos entregar nosso país nas mãos dessa esquerda corrupta que só mente e faz ataques ao nosso presidente”, salientou. “Ele [Bolsonaro] entrega sua vida pela salvação da sua nação. Ele tem Deus no coração. Não é fácil estar onde nós estamos, queridos”, continuou.

Michelle também defendeu a ex-ministra Damares – quem a acompanhou durante a agenda: “Damares é atacada dia-a-dia porque trabalha para proteger nossas mulheres, nossas crianças. Atacada de forma covarde. Continuem orando e intercedendo por nossas vidas”.

Sobre os governos petistas, afirmou:

“Não fizeram nada. Só usurparam e entregaram nossas riquezas para outros países. O vinho dessa nação não será entregue para outros países, como fizeram com nações comunistas. O Brasil é diferente, porque quem reina é o senhor Jesus. Quem governa é justo. Quando um ímpio governa, o país padece. O Brasil acordou. Chega e basta de mentiras”.

Ao final, Michelle abraçou o governador Gladson Cameli, agradeceu pela recepção e deixou um abraço de Bolsonaro para o povo acreano.

“Obrigado, meu querido, pela recepção. Deixo aqui o abraço e o beijo do meu marido e presidente do Brasil para todos os acreanos”, concluiu.