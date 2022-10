Música Vai dar PT, de Léo Santana, é vetada de shows por política

Mesmo que não declare o seu posicionamento político, o cantor Léo Santana vem sendo relacionado ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por causa da música Vai dar PT, que tem como bordão “Faz o L”. E voltou para as paradas musicais no período das eleições presidenciais.

O marido de Lore Improta contou que os contratantes de alguns de seus shows pedem que ele evite o sinal com o “L”, relacionado ao apoio ao petista, que disputa o segundo turno das eleições para presidente do Brasil com Jair Bolsonaro (PL).

“Hoje estou num show e fico pensando se faço ou não o ‘L’ também. ‘Será que vão pensar quê?’ Mas sigo fazendo, não diminui a quantidade. Em alguns eventos em praça pública, os contratantes pedem que eu evite: ‘Tem como diminuir? Pode não cantar essa canção?’. Mas não faço nada disso relacionado a política”, disse o cantor ao colunista Lucas Pasin, do Uol.

“Ave Maria, essa música é antiga e voltou a entrar para o top 200 das mais ouvidas do país, sabia? Nesta eleição, ela está ainda mais forte por conta de toda a polarização. Mas é isso: quando uma canção cai no gosto popular só temos a agradecer. Não reclamo, não”, seguiu Léo Santana.

O pai de Liz ainda disse que não tirou a música de seu repertório por conta do momento político que o país enfrenta, mas que ela deixou seus shows por conta de novos lançamentos:

“Não tirei do repertório por conta de política. Até porque, nunca executei essa canção com essa intenção. Sempre foi no sentido da cachaça, de curtição. Fui atualizando o repertório e ela saiu. Mas, em shows grandes, de 3 ou 4 horas, no trio elétrico, eu canto.”