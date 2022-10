Na praia, Mirella deixa o fio-dental cavado em seu bumbum à milanesa

Dia de praia! Mirella caprichou nos cliques publicados em seu OnlyFans durante noite desta segunda-feira (24) e lançou um pequeno spoiler para seus seguidores do Instagram, fazendo a alegria de seus fãs ao compartilhar uma sequência de cliques pra lá de ousados!

Usando um biquíni roxo e um look praiano sensual, a funkeira impressionou ao exibir seu shape escultural enquanto posava na areia exibindo toda sua boa forma. A cantora esquentou o clima e convidou os seguidores de seu Instagram para conferir o conteúdo exclusivo das plataformas adultas.

“Que mulher linda é você”, elogiou um seguidor nos comentários da publicação. “Só eu percebi que o Dynho está curtindo todas as publicações? Voltaram com certeza”, especulou um internauta, causando alvoroço no Instagram de Mirella. “Cada foto dela me faz suspirar ainda mais”, brincou um seguidor. Confira o ensaio da musa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BAD MI ⚡️ MIRELLA (@mirella)

Mirella alfineta Ingrid Ohara no Twitter após “De Férias com o Ex”: “É pra frente que se anda”

Deu treta! Recentemente, a participação de MC Mirella no reality “De Férias com o Ex Celebs” causou uma baita polêmica nas redes sociais. A cantora entrou numa treta com ninguém menos que Ingrid Ohara e soltou diversas indiretas em seu perfil do Twitter.

“Alguma dificuldade em entender que a vida continua e que cada um faz o que bem quiser? Alguma dificuldade em entender que ninguém controla ninguém e nem manda em ninguém? Alguma dificuldade em entender que pessoas adultas decidem por si? É pra frente que se anda e bora ser feliz? Faça o que quiser! Todos! Prontinho”, escreveu Mirella.

Ingrid, no entanto, falou sobre a relação com a funkeira ao portal “Em Off”: “Ela [Mirella] veio me procurar falando que precisava muito falar comigo, que tinha errado como amiga. Mas nunca imaginei que ela tinha ficado com meu ex, que eu ainda tinha sentimentos. Ela contou que eles ficaram algumas vezes”.

A influenciadora ainda afirmou que recebeu um pedido de desculpas de Mirella: “Que a primeira vez ela não quis, que ele beijou ela enquanto ela estava vendada. Que ela brigou com ele porque ela já tinha deixado claro que não queria. Se fosse só isso eu estaria de boa. Porque dele eu espero de tudo”.