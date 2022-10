“Não vou cair em erros passados”, diz Gladson sobre nomeação em cargos por política

O governador reeleito do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), instituiu na edição do Diário Oficial do Acre da última quinta-feira (27), a Comissão Governamental de Transição, que ficará responsável pela transição e implantação do processo revisional das estruturas administrativas do Governo.

Com isso, especulações sobre quais pastas seriam oferecidas a aliados começaram a circular.

Ao ContilNet, o governador Gladson Cameli afirmou que não conversou com ninguém sobre os assuntos relacionados aos cargos, mas que tem como princípio nomear pessoas técnicas e políticas. “Não vou levar em consideração apenas a questão política, vou levar em conta, principalmente, a técnica. É o objetivo principal”, diz.

O governador disse ainda que não vai cair em erros passados de entregar cargos apenas por questões políticas.