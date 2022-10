No Acre, pastor que estuprou e engravidou enteada é preso ao tentar abusar de irmã durante oração

Um suposto pastor evangélico foi preso acusado de estupro na manhã desta quinta-feira (6), dentro de um apartamento localizado na Rua Salinas, no bairro Ayrton Senna, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem identificado pelas inciiais L.S é um pastor evangélico do município de Senador Guiomard (Quinari), mas acabou fazendo amizade com algumas irmãs no município de Rio Branco. Na manhã desta quinta, ligou para a vpitimae disse que o apartamento dela estava “cheio de demônios” e ela se ofereceu para fazer uma oração.

Já dentro da residência, durante a oração, pediu para que a mulher deitasse no chão. O homem já estava somente de cueca e tentou levantar o vestido da evangélica. A mulher começou a gritar e foi socorrida por moradoras dos outros apartamentos. No momento, só havia mulheres no local e elas não conseguiram deter o acusado, que saiu correndo deixando a própria motocicleta para trás.

As mulheres ligaram para a Polícia Militar e informaram sobre o crime. O suposto pastor foi encontrado pelos PMs e um policial civil na entrada do Bairro Boa União, próximo à uma drogaria, onde recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a vítima que fez o boletim de ocorrência.

Na delegacia, foi descoberto que o homem já possui uma passagem pela polícia pelo crime de estupro de vulnerável. O falso pastor estuprou a própria enteada de 11 anos, e a criança ficou grávida do criminoso. O homem agora ficará a disposição da Justiça.