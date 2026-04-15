15/04/2026
ContilNet Notícias Logo

Alan e Bittar têm encontro com Flávio Bolsonaro: ‘Nosso futuro presidente’

O encontro ocorreu em Brasília e foi divulgado nas redes sociais

Por Redação ContilNet 15/04/2026
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Alan e Bittar têm encontro com Flávio Bolsonaro: ‘Nosso futuro presidente’
Flávio ao lado de Bittar e Alan/Foto: Reprodução/Redes sociais

O senador Alan Rick e o também senador Márcio Bittar se reuniram nesta quarta-feira (15), no Congresso Nacional, com o senador Flávio Bolsonaro. O encontro ocorreu em Brasília e foi divulgado nas redes sociais.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Ao comentar a reunião, Alan Rick fez referência a Flávio Bolsonaro como “nosso futuro presidente” e afirmou que o encontro teve como objetivo discutir os rumos do país.

“Ao lado do nosso futuro presidente, Flávio Bolsonaro, construindo caminhos e debatendo o Brasil que queremos”, escreveu o parlamentar.

Na publicação, Alan também destacou valores que, segundo ele, devem nortear o país. “Acreditamos em um país que valoriza a família, respeita quem trabalha e reconhece quem produz. Um Brasil que não negocia seus princípios, mas também não foge das suas responsabilidades”, acrescentou.

O senador finalizou afirmando que o grupo defende “firmeza nas ideias, responsabilidade nas decisões e compromisso com o que realmente importa”.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.